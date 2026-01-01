ABD'li Müslüman kuruluştan İsrail'in yardım kuruluşlarını yasaklamasına tepki

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etme hamlesine tepki gösterdi.

ABD'nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşlarından CAIR, konuya ilişkin ABD Merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Sınır Tanımayan Doktorlar ve diğer 36 yardım kuruluşunu yasaklamak, daha önce görülmemiş ve acımasız bir adımdır." ifadesine yer verildi.

İsrail hükümetinin "tamamen kontrolden çıktığına" işaret edilen açıklamada, bunun nedeninin ise "soykırım işlemesine rağmen hiçbir hukuki bedel ödememesi" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Şimdi Kongre'nin (İsrail yanlısı lobi) Amerikan-İsrail Siyasi Eylem Komitesini (AIPAC) değil, Amerikan halkını dinleme zamanıdır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in yardım kuruluşlarına yönelik hamlesi

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini açıklamıştı.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım gönderemeyecek.