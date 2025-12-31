Haberler

Esenyurt'ta müzisyen Cahit Berkay'ın kullandığı otomobil restorana girdi

Esenyurt'ta müzisyen Cahit Berkay'ın kullandığı otomobil restorana girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moğollar müzik grubunun kurucularından Cahit Berkay, direksiyon hakimiyetini kaybederek gittiği restorana araba ile girdi. Kaza hafif yaralanmalarla atlatıldı, ancak bir garson yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

ESENYURT'ta Moğollar müzik grubunun kurucularından müzisyen Cahit Berkay direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille restorana girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Berkay tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazada restoranda çalışan bir garson da yaralandı. Kaza anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cahit Berkay kullandığı 34 MZC 529 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza Berkay'ın yemek yemek için caddede bulunan restorana gittiği sırada meydana geldi. Berkay'ın kullandığı otomobil restorana girerek durabildi. Berkay kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza sırasında otomobilin çarptığı garson ise yaralandı. Diğer yandan restoranda hasar meydana geldi. Kazanın ardından Cahit Berkay ve yaralanan garson, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Berkay'ın aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Cahit Berkay idaresindeki aracın restorana girdiği ve garsona çarparak yaralanmasına neden olduğu anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Göz gözü görmüyor! Sivas-Kayseri yolu kapandı

Göz gözü görmüyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapandı
Kadın hakime sevgili dayağı! Adliye lojmanını bastı, öldüresiye dövdü

Kadın hakime lojmanda dehşeti yaşattı
Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek

Yeni yıla girerken kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir