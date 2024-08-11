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Çağlayancerit'teki doğal güzellikler arasındaki bungalov evler turistlerin yeni rotası haline geldi

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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yer alan doğal güzellikler arasındaki bungalov evlerden oluşan turizm tesisi, yaz aylarında çok sayıda misafiri ağırlıyor. Tesiste, doğal su kaynakları ve sedir ağaçlarıyla kaplı doğa ile iç içe olmak isteyenlere keyifli bir ortam sunuluyor.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yer alan ve doğal güzellikler arasındaki bungalov evlerden oluşan turizm tesisi, yaz aylarında çok sayıda misafiri ağırlıyor.

1800 rakımlı Öksüz Dağı eteğinde, Avrupa Birliği ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle kurulan turizm tesisi, doğal güzellikleriyle sıcak ve nemli günlerde serinlemek isteyen ziyaretçilerin yeni rotası haline geldi.

Kent merkezine 102, Adıyaman'a 100, Gaziantep'e 135 kilometre uzaklıktaki tesis, doğal su kaynakları, sedir ağaçlarıyla kaplı doğayla iç içe olmak isteyenlere keyifli bir ortam sunuyor.

Çağlayancerit ilçesinde yaşayan Mustafa Tunç, AA muhabirine, kendi öz kaynaklarıyla tesisi yapmaya başladığını, daha sonra TKDK'ye hazırladığı projenin onaylanmasıyla 2013 yılında yüzde 50 hibe aldığını anlattı.

Tunç, devlet memurluğundan istifa ettikten sonra aldığı destekle yaklaşık 5 bin 800 metrekare büyüklükteki arazi içerisinde 16 bungalov ev ile 500 kişilik yeme içme tesisi, Türk hamamı, sauna, yüzme havuzu ve oyun parklarından oluşan tesisi kurduklarını dile getirdi.

Mustafa Tunç, şunları söyledi:

"2013 yılında başladığımız ilk aşamamızda 10 bungalov ev ile lokanta projemizi yüzde 50 hibe alarak tamamladık. 2014 yılında evlerimizde misafirlerimizi ağırlamaya başladık. 2015 yılında ise Türk hamamı, sauna, yüzme havuzu ve çevre düzenlemelerini içeren ikinci projemiz onaylandı. Bu yatırımları gerçekleştirdik. 2020 yılında tekrar moderasyon, ek ilave proje hazırladık ve devletimizden yüzde 55 hibe aldık. TKDK destekleri ve kendi öz kaynaklarımızı da kullanarak 10 bungalov ev sayımızı 16'ya çıkarttık ve tesisimize son hailini verdik."

Yılın 12 ayı doğayla iç içe olmak isteyen misafirlerini ağırladıklarını kaydeden Tunç, yazın yüzde 80, kışın ise yüzde 60 doluluk kapasitesiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Tesisin, yaz aylarında serin ve temiz havası, soğuk su kaynakları, doğa güzellikleriyle iç içe olmak isteyen, sıcaktan bunalanlar tarafından tercih edildiğini ifade eden Tunç, "Buraya gelen misafirlerimiz sedir, ceviz ve meyve ağaçlarımızla yeşilin hakim olduğu bir yörede sessiz ve oksijeni bol bol alarak dinlenme şansını elde edebiliyor. Kışın ise bu bölgeler ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kış tatili yapmak isteyen, dinlenmek ve kar ile haşır neşir olmak isteyen vatandaşlarımız bizleri tercih ediyor. Genelde hiç kar görmemiş veya kış şartları etkili olmayan Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep gibi illerden vatandaşlarımız geliyor ayrıca yakın çevre ilçelerimizden de günü birlik misafirlerimiz oluyor." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan tatil için tesise gelen emekli öğretmen Ömer Toprak, eşiyle 11 yıldır aralıksız olarak serinlemek için Çağlayancerit ilçesindeki bungalov evleri tercih ettiğini söyledi.

Toprak, "Şanlıurfa çok sıcak. Buranın serin havası ve güzel doğası bizleri rahatlatıyor. Kafa dinlemeye ve huzurlu bir gün geçirmek isteyenler buraya gelebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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