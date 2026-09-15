Çağla Öz Tançalan'dan eşinin "kiralık" dediği takılar için "satın alındığını biliyorum" beyanı

"Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen ve sosyal medya paylaşımlarının ardından tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, savcılık ifadesinde eşinin "kiralık" olduğunu iddia ettiği takıların satın alındığını bildiğini söyledi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında dün "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanan Tançalan, savcılığa verdiği ifadede eşi Mehmet Fatih Tançalan'la 2015'te tanıştığını, 2022 yılında cezaevinden çıktıktan sonra birlikteliklerinin başladığını anlattı.

Sosyal medya fenomenliği ve tekstil mağazasındaki satışıyla ticari hayatını sürdürdüğünü belirten Tançalan, eşinin de kendisine galerisi ve kafesinin olduğunu, parasını buradan kazandığını söylediğini dile getirdi.

Bu yıl nisan ayında Muradiye ilçesinde nikah yaparak evlendiklerini belirten Tançalan, "10 Mayıs 2026'da İstanbul'da nişan yaptık. Bu nişanda Mehmet Fatih bana kolye, 2 kelepçe bilezik taktı. Taç ve kemer ise kuyumcudan ödünç alınan takıydı ve sonrasında kuyumcuya iade edildi. Kolye ve iki kelepçe bilezik ise Mehmet Fatih ve ailesi tarafından alınarak götürüldü. Mehmet Fatih her ne kadar ifadesinde tüm takıların kiralık olduğunu beyan etmiş ise de satın alındığını biliyorum." dedi.

Van'da 6 Eylül'de yapılan düğünü eşinin organize ettiğini ancak masrafları ne şekilde karşıladığı konusunda fikrinin olmadığını ileri süren Tançalan, şöyle devam etti:

"Düğünde takılan altınlardan 2 kelepçe bilezik ve kalkuta kolye nişanımda takılan takılardır. Taç, kemer ve zincir reklam karşılığı kiralık olarak takılan takılardır. Düğünden sonra da kendilerine iade edildi. Zincir ile getirilen bilezikler Mehmet Fatih tarafından bana takılmıştır ancak nereden alındığını bilmiyorum. Zaten düğünden sonra bütün takılar benden alınarak Mehmet Fatih tarafından götürüldü. Kolluk tarafından daha sonra Muradiye ilçesinde yapılan aramada odunlukta ele geçirilen bir valizde bu altınların yer aldığını gördüm. Söz konusu bileziklerin imitasyon olduğunu haberlerden öğrendim. Eşime altınların çokluğunu sorduğumda buranın aşiret bölgesi olduğunu düğünlerde herkesin bu kadar altın taktığını söyledi."

"Paylaşımlarının içeriğine karışmıyordum"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının raporunda 2020'den bu yana kendi beyanına dayanan 1,1 milyon lira kar beyanı neticesinde asgari ücret tutarında bir yaşam standardına sahip olduğuna yer verildiğini anlatan Tançalan, bu işlerle muhasebecisinin ilgilendiğini, kar beyanlarını usulüne uygun şekilde maliyeye bildirip bildirmediği hakkında bilgisinin olmadığını öne sürdü.

Hesabına kimliği belirsiz paranın gelmediğini, kara para aklama gibi bir durumun söz konusu olmadığını ileri süren Tançalan, MASAK raporunda yer alan eşiyle arasındaki 1,5 milyon liralık para transferinin de borç alışverişine ilişkin olduğunu beyan etti.

Tançalan, annesine 221 işlemde 5 milyon 200 bin lira parayı ihtiyaçları için gönderdiğini, 303 işlemde 6 milyon 69 bin liranın da biriktirmek için annesine gönderdiği ve ihtiyaç duyduğunda geri aldığı kendi parası olduğunu savundu.

Eşinin nafaka davasından dolayı kendi hesaplarını kullanamadığını, soruşturma kapsamında dün tutuklanan yakını M.S.T'nin hesabından kendisine para gönderdiğini anlatan Tançalan, MASAK raporundaki M.S.T'ye ait hesaptan gönderilen 644 bin liranın da buna ilişkin olduğunu ileri sürdü.

MASAK raporunda yer alan iddiaları kabul etmediğini, meşru kazancının olduğunu dile getiren Tançalan, "Eşimin sosyal medyada yer alan profilinden ve imajından dolayı hakkımda böyle bir iddia ve tespit yapıldığını düşünüyorum. Benim tüm yaşantım bugüne kadar böyleydi ve göz önündeydi. Ancak eşim hayatıma girdikten sonra bana bu şekilde kara para iddiası yansıtıldı. Sosyal medyada paylaştığımız videoların reklam değeri yüksek olduğu için firmalar sponsor olmak istemektedirler. Her ne kadar eşim ifadesinde kendisine ait sosyal medya hesabını benim kullandığımı, paylaşımları benim yaptığımı iddia etmiş ise de ben sadece kendisinin paylaşımlarını düzenliyordum. Paylaşımlarının içeriğine karışmıyordum." ifadesini kullandı.

"Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu"

Düğün organizasyonu sırasında masada oturan, takılan paraları sayan ve takı anonsu yapan kişileri tanımadığını belirten Tançalan, ifadesinde şunları anlattı:

"Takı anonsunda 'Haydar Bey'in düğününe gelen hediye miktarı, takı ve IBAN'larla birlikte 43 milyon lira.' şeklinde anons yapılmış ise de bu şekilde bir paranın toplanıp toplanmadığını bilmiyorum. İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Eşimin bu şekilde gösteriş amacıyla anons yapan kişiye talimat verdiğini düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurmaktı. Bu şekilde insanlara hava atıyordu. Tutanakta geçen rakamlar tamamen hayali ve göstermeliktir."

Gelirinin ve yaşantısının meşru olduğunu, kara parayla alakasının bulunmadığını ifade eden Tançalan, "Eşimin de alakası olup olmadığını bilmiyorum ancak alakasının olduğunu düşünmüyorum. Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven biridir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyasında, sanal dünyada gösteren biridir. Söz konusu gösterişli yaşam tarzını da insanlardan borç alarak yaşayan birisidir. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Kaynak: AA