Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden Bakan Soylu'nun muhabire verdiği yanıta tepki: Gazeteciler kimsenin canı değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, vatandaşların bilgileri dışında hanelerine yabancıların kaydedildiği iddiasını soran muhabirin çenesini okşayıp "Canım benim" yanıtı vermesi büyük tartışma yarattı. Görüntülere sosyal medya hesabından tepki gösteren Çağdaş Gazeteciler Derneği, "Gazeteciler kimsenin 'canı' olmadığı gibi gerçekleri duyurma uğrunda tam tersi 'can yakıcı'dır" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, hanelerde yaşayanların bilgileri dışında kaydettirildiği öne sürülen 'yabancıları' Meclis gündemine taşıyarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"VATANDAŞLARIMIZDAN ŞİKAYET YAĞIYOR"

Adıgüzel, verdiği soru önergesine ilişkin, "Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri "Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi'nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

SOYLU MUHABİRİN ÇENESİNİ OKŞAYIP "CANIM BENİM" DEDİ

FOX TV ana haberinde ekranlara yansıyan görüntüde bir muhabir, Adıgüzel'in gündeme getirdiği konu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, vatandaşların yaşadıkları hanelere bilgileri olmadan kayıt edildiği öne sürülen yabancılar konusunu sormak istedi. Bakan Soylu ise muhabirin çenesini okşayarak "canım benim" dedi, soruya yanıt vermeden uzaklaştı.

"GAZETECİLER KİMSENİN 'CANI' DEĞİLDİR"

Bakan Soylu'nun muhabire yönelik hareketi büyük tartışma yaratırken, Çağdaş Gazeteciler Derneği de görüntülere büyük tepki gösterdi. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Gazeteciliği itibarsızlaştırma, sorudan korkma, bilgi edinme hakkını yok sayma ve devlet ciddiyetini pas pas etme: Hepsi 'canım benim' ifadesinde bir arada! Gazeteciler kimsenin 'canı' olmadığı gibi gerçekleri duyurma uğrunda tam tersi 'can yakıcı'dır"