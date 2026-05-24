Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı

Çağatay Ulusoy’un "derin yıpranma" kaynaklı oyunculuğu bıraktığına dair dolaşıma giren açıklama ünlü oyuncunun hayranlarında üzüntüye neden oldu. Ulusoy'un resmi hesabından yapılmış gibi gösterilen dramatik veda mesajının sahte olduğu anlaşılırken, iddialar hayranlarını kısa süreli paniğe sürükledi.

  • Çağatay Ulusoy'un oyunculuğu bıraktığına dair sahte bir ekran görüntüsü sosyal medyada yayıldı.
  • Sahte paylaşımda Ulusoy'un 'derin yıpranma' nedeniyle kariyerini sonlandırdığı iddia edildi.
  • Ekran görüntüsünün montaj olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

Son olarak rol aldığı “Eşref Rüya” dizisiyle gündemde olan Çağatay Ulusoy hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ünlü oyuncunun oyunculuğu bıraktığına dair paylaşılan ekran görüntüsü kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Ulusoy’un resmi sosyal medya hesabından yapılmış gibi gösterilen paylaşımda, oyuncunun ekran önündeki kariyerini noktaladığı öne sürüldü. Söz konusu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. 

AÇIKLAMA YALAN ÇIKTI

Sahte olduğu sonradan ortaya çıkan görüntüde, Çağatay Ulusoy’un ağzından yazılmış dramatik ifadeler dikkat çekti. Kurgulanan mesajda oyuncunun yaşadığı “derin yıpranma” nedeniyle kariyerini sonlandırdığı iddia edildi.

Montajlanan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Derin yıpranmadan kaynaklı bitkinliğimin verdiği tahribatla; ekran önündeki kariyerimi sonlandırmış bulunmaktayım. Şahsımı destekleyen tüm sevenlerime teşekkür ederim. Kamera arkasında şekillenecek yeni anlatılarla en kısa sürede sizlerle olacağım.”

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu paylaşımın kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine birçok kullanıcı iddianın doğru olup olmadığını araştırmaya başladı. Ancak kısa süre sonra ekran görüntüsünün özel düzenleme programlarıyla hazırlanmış sahte bir kurgu olduğu ortaya çıktı.

Böylece ünlü oyuncunun oyunculuğu bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

HAYRANLARI DERİN NEFES ALDI

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Çağatay Ulusoy’un hayranları rahat bir nefes aldı. Olay, sosyal medyada teyit edilmeden yayılan içeriklerin ne kadar hızlı gündem oluşturabildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çağla Taşcı
