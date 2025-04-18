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Çağan Irmak, Adile Naşit'in Hayatını Filmle Anlatacak

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Yönetmen Çağan Irmak, Türk sinemasının efsanevi ismi Adile Naşit'in yaşamını 'Adile' adlı filmle beyaz perdeye taşıyacak. Film, Naşit'in zengin kariyerine ve topluma kattığı değerlere odaklanacak.

Yönetmen Çağan Irmak, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatını, "Adile" filmiyle beyaz perdeye aktaracak.

Beşiktaş Kültür Merkezinden (BKM) yapılan açıklamaya göre, tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından hafızalara kazınan karakterlere, geniş bir alanda iz bırakan Naşit'in hayatı sinema filmi olacak.

Senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı film, bir biyografinin ötesinde, sahne tozuna bulanmış bir yaşamın, neşeyle harmanlanmış bir tarihin ve hafızalardaki sıcaklığın filmi olacak.

Adile Naşit'i, Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan canlandıracak.

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Kaynak: AA / Hilal Uştuk - Güncel
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