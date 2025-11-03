Haberler

Cadılar Bayramı etkinliğinde hayatını kaybetmişti! Market sahibi tutuklandı

Cadılar Bayramı etkinliğinde hayatını kaybetmişti! Market sahibi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde Cadılar Bayramı etkinliğinde fenalaşarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin alkol ve enerji içeceği aldığı marketin sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • 16 yaşındaki Alp S., İzmir'in Bornova ilçesinde Cadılar Bayramı etkinliğinde fenalaşarak hayatını kaybetti.
  • Market sahibi G.Y., Alp S. ve arkadaşlarının marketten alkol ve enerji içeceği alması nedeniyle gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Alp S.'nin cenazesi Karşıyaka'daki Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde Cadılar Bayramı etkinliğinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Alp S., hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Karşıyaka'da toprağa verildi. Olayla ilgili market sahibi gözaltına alındı.

CADILAR BAYRAMI ETKİNLİNDE HAYATINI KAYBEDEN GENCE SON GÖREV

İzmir'in Bornova ilçesinde "Cadılar Bayramı" etkinliğinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Alp S'nin (16) cenazesi, Karşıyaka ilçesindeki Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi. Gencin anne, babası ve yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Alp S'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

MARKET SAHİBİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan market sahibi G.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

NE OLMUŞTU?

Kazımdirik Mahallesi'ndeki eğlence mekanında 1 Kasım akşamı düzenlenen etkinliğe katılan Alp S. bir süre sonra fenalaşarak yere yığılmış, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Polis ekiplerince, Alp S. ve arkadaşlarının etkinliğe katılmadan önce marketten alkol ve enerji içeceği aldıkları belirlenmiş, içecekleri tüketen gençlerden Alp S'nin, gittikleri eğlence mekanında fenalaştığı tespit edilmişti. Olayla ilgili market sahibi G.Y. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Haftalarca yok! Can Uzun'dan kahreden haber

Milli yıldızdan kahreden haber
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Facianın yaşandığı kentten tedirgin eden haber! Kolonları çatladı

Facianın yaşandığı kentten tedirgin eden haber! Kolonları çatladı
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Bakan Fidan'dan, 'Türk askeri Gazze'de olacak mı?' sorusuna yanıt

Netanyahu'yu endişelendiren "Türkiye" sorusuna yanıt verdi
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.