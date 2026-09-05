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İnegöl'de Kontrolünü Kaybeden Otomobil Karşı Şeritteki Araçla Çarpıştı: 3 Yaralı

İnegöl'de Kontrolünü Kaybeden Otomobil Karşı Şeritteki Araçla Çarpıştı: 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen otomobil, seyir halindeki başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Umut U. (19) kullandığı 16 KIV 03 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak karşı şeride geçen otomobil, burada seyir halindeki Yakup Ç. (29) yönetimindeki 16 AJN 966 plakalı otomobille çarpıştı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücüler ile 16 AJN 966 plakalı otomobilde bulunan Çağdaş Ç. (36) yaralandı.

Yaralılar İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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