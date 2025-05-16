Çad'da Eski Başbakan Succes Masra Gözaltına Alındı

Çad'da Eski Başbakan Succes Masra Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çad'da muhalefet lideri ve eski Başbakan Succes Masra, başkent Encemine'deki konutundan askerler tarafından zorla çıkarılarak gözaltına alındı. Masra, 2024 cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 18'ini alarak İdris Debi İtno'nun ardından ikinci olmuştu.

Çad'da eski Başbakan ve muhalif Dönüşümcüler Partisi Genel Başkanı Succes?Masra'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Dönüşümcüler Partisinin Facebook hesabından, Masra'nın, başkent Encemine'deki konutundan askerler tarafından zorla çıkarıldığı görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, Gassi bölgesinde bulunan ikametgahından askerler tarafından zorla çıkarılan Masra'nın gözaltına alındığı bildirildi.

Eski Başbakan Masra, 6 Mayıs 2024'teki cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 18'ini alarak Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ardından ikinci olmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.