Çad'da 7 Milyondan Fazla Çocuğa Çocuk Felci Aşısı Yapıldı

YAOUNDE, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çad'da 7 milyondan fazla çocuk bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük sağlık kampanyası kapsamında çocuk felcine karşı aşılandı.

Aşı, Hastalık Kontrolü ve Epidemiyolojik Gözetim Direktörü Abdoulaye Annour salı günü yaptığı açıklamada, kampanyada ilk belirlenen altı milyon çocuk hedefinin aşılarak yüzde 110 başarı oranına ulaşıldığını belirtti.

Ülkedeki hanelerin yüzde 99'undan fazlasının aşılama ekiplerini kabul ettiğini kaydeden Annour, aşıyı reddedenlerin yüzde 90'ından fazlasının ise yürütülen bilgilendirme çalışmaları sayesinde ikna edildiğini ifade etti. Annour, mülteciler, yerinden edilmiş kişiler ve diğer hassas grupların da kampanya kapsamına alındığını vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü, 2016 yılında Çad'ı çocuk felcinden arındırılmış ülke ilan etmişti. Ancak ülkede tip 2 çocuk felci virüsü vakaları yeniden görülmeye başladı.

Kaynak: Xinhua