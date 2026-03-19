Çad, Sudan sınırındaki saldırı sonrası orduyu yüksek alarm seviyesine geçirdi

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Sudan'dan gelen insansız hava araçları saldırısının ardından orduya yüksek alarm durumuna geçme talimatı verdi. Saldırıda en az 16 sivil hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, İtno'nun orduya "yüksek alarm seviyesine geçilmesi ve olası yeni saldırılara karşı derhal karşılık verilmesi" talimatı verdiği bildirildi.

Açıklamada, can kayıpları ve maddi hasarı değerlendirmek üzere bölgeye heyet gönderildiği aktarıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sudan'dan gelen İHA'lar sınırdaki Tine kasabasını hedef aldı ve saldırıda en az 16 sivil hayatını kaybetti.

Çad yönetimi, Sudan'daki çatışmaların sınır hattına yansıması ve silahlı grupların ülke topraklarına sızma riskinin artması nedeniyle 23 Şubat 2026'da iki ülke arasındaki sınırı ikinci bir emre kadar kapatma kararı almıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
