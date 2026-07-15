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Afrika'da 400 milyondan fazla kişi halen içme suyuna erişemiyor

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Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Afrika Su Forumu'nda kıtada 400 milyondan fazla kişinin içme suyuna erişemediğini belirterek, suyun temel bir hak olduğunu vurguladı. Çad'ın su sektörü için 5 yılda 3,8 milyar dolar finansman ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, Afrika'da 400 milyondan fazla kişinin içme suyuna erişemediğini söyledi.

İtno, Afrika Su Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, su krizinin, Afrika kıtasının karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlardan biri haline geldiğini belirterek, değerlendirme aşamasından somut projelerin hayata geçirilmesi dönemine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Afrika'da 400 milyondan fazla kişinin halen içme suyuna erişim imkanından yoksun olduğuna dikkati çeken İtno, suyun bir ticari ürün veya lüks değil temel bir hak olduğunu vurguladı.

İtno, Çad'da su konusunun öncelikli alanlardan biri olduğuna işaret ederek, "Çad Su Paktı" kapsamında gelecek 5 yılda sektörün finansman ihtiyacının yaklaşık 3,8 milyar dolar olarak öngörüldüğünü, bunun yüzde 20'sinin ulusal kaynaklardan karşılanacağını anlattı.

Dünya Bankasının desteğiyle düzenlenen forum 2 gün sürecek

Çad'ın başkenti Encemine'de düzenlenen Afrika Su Forumu, kıtanın su güvenliğinin güçlendirilmesi ve su kaynaklarının yönetimine ilişkin ortak çözümlerin geliştirilmesi amacıyla 2 gün boyunca devam edecek.

Çok sayıda devlet ve hükümet yetkilisinin yanı sıra su ve kalkınma alanında faaliyet gösteren bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile uzmanların katıldığı forumda iklim değişikliği, nüfus artışı ve artan su ihtiyacının yol açtığı sorunlar ele alınacak.

Dünya Bankasının desteğiyle düzenlenen forum, Afrika'da su kaynaklarının daha etkin yönetilmesine ve sürdürülebilir kalkınma projelerine yatırım yapılmasına yönelik girişimleri desteklemeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Isshak Abdraman Issa
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