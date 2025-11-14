Haberler

C130 Askeri Kargo Uçağı Enkazında İncelemeler Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağının enkazında kaza kırım ekibi tarafından incelemelere devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kaza kırım ekibinin, Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağı enkazında incelemelerine devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaza kırım ekibimiz, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağımızın enkazında incelemelerine devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz vardı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.