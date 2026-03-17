Bitlis'te buzlanma nedeniyle 2 TIR devrildi: 1 yaralı, 10 büyükbaş hayvan öldü

Güncelleme:
BİTLİS'te yoldaki buzlanma nedeniyle 2 TIR'ın devrildiği kazada şoförlerden biri yaralandı. TIR'lardan birinin taşıdığı 10 büyükbaş öldü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Tatvan yolunun Benekli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 RGZ 27 ve 12 ACN 223 plakalı, büyükbaş hayvan yüklü 2 TIR, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayarak bariyerlere çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, trafik, AFAD ve Tatvan Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan şoför, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada TIR'lardaki yaklaşık 10 büyükbaş hayvan ölürken, 10 büyükbaş hayvan ise yaralı olarak kurtarıldı. Kazanın ardından Karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Devrilen TIR'lar, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
