Aile ziyareti dönüşü kaza; Oğuzhan öldü, eşi ağır yaralandı

Eskişehir'de aile ziyareti dönüşü buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobil takla attı. Oğuzhan Çiftçi (23) hayatını kaybederken, eşi Yağmur Çiftçi ağır yaralandı. Cenaze Polatlı'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ESKİŞEHİR'de, aile ziyareti dönüşü buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Oğuzhan Çiftçi (23) hayatını kaybetti, eşi Yağmur Çiftçi ise ağır yaralandı. Oğuzhan Çiftçi'nin cenazesi, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, gece saatlerinde Ankara- Eskişehir kara yolu Sivrihisar ilçesi yakınında meydana geldi. Eşi Yağmur Çiftçi ile Eskişehir'den aile ziyaretinden dönen Oğuzhan Çiftçi'nin buzlanma nedeniyle kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazada, Oğuzhan Çiftçi hayatını kaybetti, eşi Yağmur Çiftçi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir'de hastaneye kaldırılan Yağmur Çiftçi'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Oğuzhan Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Polatlı Yenimahalle Camisi'nde Çiftçi için cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Yağmur Çiftçi ile geçen yıl evlendiği belirtilen Oğuzhan Çiftçi, kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
