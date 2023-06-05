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Buzağıları kireçli çukura doldurup hepsini tek tek böyle öldürdüler

Güncel Haberler

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Bahsi geçen görüntüde bir kamyondan indirilen buzağıların elinde silah olan bir kişi tarafından tek tek vurularak öldürüldüğü anlar yer alıyor.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in küresel ısınmadaki payları nedeniyle ineklerin çıkardığı gazların dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu söylemesinden sonra sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu.

ÇUKURA ATIP TEK TEK VURDULAR

Bahsi geçen görüntüde yeni doğmuş buzağıların kireçlenen bir çukurda vurularak tek tek öldürüldüğü anlar yer alıyor. Elinde silah olan bir kişinin soğukkanlılıkla vurduğu buzağılar, atıldıkları çukurda çırpına çırpına can verdi.

"İÇİM ACIDI, BU NE VAHŞET"

Nerede çekildiği bilinmeyen ve kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Allah sizi kahru perişan etsin", "Merhametsizler", "Bunu izleyip hiç bir şey yapamamak çok acı", "Allah gazabı üzerinize olsun inşallah", "İnşallah bu yanlıştan dönülür", "İnsanoğlu doğada sadece kendi yaşam hakkı olduğunu sanıyor", "İçim acıdı, ne bu vahşet" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Güncel

Bill Gates Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

Serkan Kaplan:

bu hadiseyi kurban ibadeti ile karşılaştıran kıt akıllı vatandaş; milleti tahrik etme, provakasyon yapma. Kesmiyorsan kesme islamın hükümlerine de dil uzatma.

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Ergün Erkuş:

CEHENNEM ÇUKURU ONLARI BEKLİYOR...

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İrfan Karlıdağ:

Hükümütemiz buna da atlar pandemi de ki gibi. Hemen büyük başların öldürülmesine dair Bi yasa çıkarır. Ne de olsa batıya şirin görünmeleri lazım

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