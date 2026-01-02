Karla kaplı yolda kayan otomobili durdurup, kazayı önlediler
Bursa'da kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayan bir otomobili fark eden iki arkadaş, aracı durdurup olası bir kazayı önleyerek büyük bir tehlikeyi atlattı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kentte 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler, trafikte zor anlar yaşarken, Yıldırım ilçesinde buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayan bir otomobili, o sırada sokakta olan 2 arkadaş elleriyle tutup, geri ittirdi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenirken; 2 arkadaş, kaza yapmaktan kurtardıkları otomobilin sürücüsüne el salladı.
-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,