Buzu kırıp göle girdi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Ahmet Hazar, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan göle girmesiyle dikkat çekti. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ahmet Hazar, buz tutan göle girdi.

Akyazı'ya bağlı Çiçekli Yaylası'nda göl, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Dün göle giden Ahmet Hazar, buz tabakasını kırıp, suya girdi. Bir süre suda kalan Hazar, daha sonra gölden çıktı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
