Haberler

Çatıdan düşen buz sarkıtı nedeniyle hayatını kaybeden 2 çocuk babası, toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da çatıdan düşen buz sarkıtı nedeniyle yaşamını yitiren 2 çocuk babası Poyraz Özoltulular, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

ERZURUM'da çatıdan üzerine buz sarkıtı düşen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası Poyraz Özoltulular (35), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 16 Mart günü öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 50'nci Yıl Caddesi'ndeki 5 katlı binanın önünde meydana geldi. Kur'an kursu binasının altında bulunan babasına ait oto elektrikçi dükkanının önündeki otomobili tamir için çıkan Poyraz Özoltulular'ın üzerine, çatıda oluşan buz sarkıtı ve kar kütlesi düştü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; iş yerinden çıkan Poyraz Özoltulular'ın buz ve kar kütlesinin altında kaldığı, 1 kişinin de son anda kurtulduğu yer aldı. Yaralanan Özoltulular, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda 3 gündür tedavi gören Poyraz Özoltulular, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Özoltulular'ın cenazesi bugün Mehmed Zahid Kotku Camisi'nde kılınan namazın ardından Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

