Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi ziyaretinde vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Kentin dört bir yanında sosyal yaşam merkezleri ile vatandaşlara hizmet ettiklerini belirten Büyükkılıç, "İlçelerimiz dahil şehrimizin dört bir tarafında yaptığımız sosyal yaşam merkezleri ile vatandaşlarımızın daha modern ve nezih ortamlarda spor yapmasına imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezin uzman eğitmenleriyle sohbet eden Büyükkılıç, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne de ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, merkezdeki özel çocuklarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Büyükkılıç, çocuklara aile sıcaklığında hizmet veren eğitimcilere ve kendilerine güvenerek çocuklarını emanet eden ailelere teşekkür etti.