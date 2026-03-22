Dünya Su Günü'nde Su Kullanımına Dikkat

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, suyun bilinçli kullanılması ve korunmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Su kaynaklarının dünyada giderek daha kıymetli hale geldiğine dikkati çeken Büyükkılıç, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının önemine değindi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak su yönetimi konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla şehrin içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri genelinde içme suyunu hanelere en temiz ve en sağlıklı şekilde ulaştırmaya gayret ediyoruz. KASKİ'mize ait su analizleri laboratuvarlarında 2025 yılında 9 bin 163 içme suyu numunesinde 140 bin 371 parametrenin analizi yapılarak içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 12 bin 594 serbest klor ölçümü yapıldı. Bu nedenle sürekli kontrol altında şebekeye verilen sağlıklı ve güvenilir içme suyu gönül rahatlığı ile tüketilebilir."

Büyükkılıç, ayrıca 2025 yılında 90 milyon lira değerinde 2 milyon 700 bin metreküp kayıp kaçak önlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
İsrail, Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı

Ülkenin belki de en hayati noktasıydı! Havaya uçurdular
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı

"Öldü" sanılıyordu, dev teklifle ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü