Haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi; o anlar kamerada

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da eski CHP'li belediye meclis üyesinin saldırı girişiminin ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, olayın kişisel bir saldırı olduğunu belirtti. Bozbey, hastaneye gideceğini ve durumun takipçisi olacağını ifade etti.

'KİŞİSEL BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Bursa'da eski CHP'li belediye meclis üyesinin saldırı girişiminde bulunmasının ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sizlerle buluşmak için buraya geldik. Burada ise menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Kişisel bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bunlar bizi asla yıldıramaz. Muhtarımız ve hemşerilerimiz çok üzüldü. Her şeyin farkındayım. İnsanlarımızın böyle bir olaya ve hakarete tanık olmasını istemem. Her insan eleştirisini dile getirebilir. Ancak fiziki müdahaleye gelince bu insanlık dışına çıkar" dedi.

'HASTANE ZİYARETİMİZ OLACAK'

Hastaneye gideceğini belirten Bozbey, "Bu kişileri asla tasnif etmiyoruz. Onların bir daha böyle bir duruma gelmesine de izin vermemeliyiz. Bildiğimiz tanıdığımız birisidir. Durumu gerekli yerlere ilettik. Tetkikler için hastane ziyaretimiz olacak. Darbeden kaynaklı sağ yüzümde ufak bir hasar var, izniniz olursa oraya gideceğim" diye konuştu.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Şeyma Subaşı, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Şeyma Subaşı'dan sürpriz hamle! İnkar değil itiraf geldi
Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha

Tartışma yaratan kararın ardından İsrail'den bir hamle daha
Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor

Bahçeli'den gündemi sarsan sözler: Öcalan'ın yerine hazırlanıyor
Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı

Transferde sürpriz gelişme! Cengiz Ünder imzayı attı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı

Büyükşehir Belediye Başkanına saldırı girişimi! Şahıs tanıdık çıktı
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket