Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den "10 Kasım" mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Beyazgül, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85'inci yılında saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

İstiklal mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletten aldığı güçle büyük bir başarıya imza attığını aktararak, "Kahraman milletimizin eşsiz fedakarlığıyla bu destansı mücadeleyi zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk üstün askeri yönetimi ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, Türkiye'nin istikrar ve güven içinde büyümesi, demokrasimizin standartlarının yükselmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyetimizin güçlenmesi için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 85 yıl önce ebediyete uğurladığımız Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum." sözlerine yer verdi.