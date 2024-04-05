Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yerköy-Kayseri YHT Projesi'ni İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yerköy- Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) Projesi'nin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'ndeki şantiyesinde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmaları yerinde inceleyen Büyükkılıç, son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

142 kilometrelik hatla ilgili projenin hızla devam ettiğini belirten Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yerköy- Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi, Yerköy'den başlayıp, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede'den geçerek, Kayseri'yi, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndan Ankara'ya, Ankara-Eskişehir-İstanbul Hızlı Tren Hattı üzerinden de İstanbul'a bağlayacak.

Kayseri-Ankara-İstanbul arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak proje ile Kayseri-Ankara arasındaki mesafe 2 saate inecek. Proje kapsamında, 142 kilometrelik yüksek hızlı tren güzergahında 2 istasyon, 15 tünel, 5'i viyadük 18 köprü, 136 alt ve üst geçit planlanıyor.