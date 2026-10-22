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Büyükkılıç ve Özdoğan, Hacılar'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ile Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, KAYMEK Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıda yatırımlar, mahalle ihtiyaçları ve planlanan çalışmalar değerlendirildi; muhtarların talepleri dinlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla KAYMEK Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde bir araya Büyükkılıç ile Özdoğan, tamamlanan yatırımları, mahallelerin ihtiyaçlarını ve hayata geçirilmesi planlanan çalışmaları değerlendirdi.

???????Toplantıda, ayrıca muhtarların talep ve önerileri dinlendi, çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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