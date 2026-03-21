Başkan Büyükkılıç, sevgi evlerindeki çocuklarla bayramlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sevgi evlerinde kalan çocuklar için düzenlenen bayram etkinliğine katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, sevgi evlerinde düzenlenen programda bayramlaştığı çocuklara hediye verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, en kıymetli bayram hediyesinin çocukların mutluluğu olduğunu belirtti.

Etkinliğin çok anlamlı olduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Yavrularımızın yüzündeki gülümseme, kalplerindeki mutluluğun en güzel yansımasıdır. Bu tablo bizler için bayramın en büyük anlamıdır." ifadelerini kullandı.