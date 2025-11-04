Büyükelçiler Onuruna Düzenlenen Yemekte Türkiye'nin INTERPOL Adaylığı Tanıtıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) İcra Komitesi Başkan adayının tanıtımı amacıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Ankara'da mukim büyükelçiler onuruna düzenlenen yemeğe katıldı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Gümrükçü'nün İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından, Türkiye'nin INTERPOL İcra Komitesi Başkan adayının tanıtımı amacıyla Ankara'da mukim büyükelçiler onuruna düzenlenen yemeğe katılarak hitapta bulunduğu kaydedildi.

Paylaşımda, "(Bakan Yardımcısı Gümrükçü) Hitabında ülkemizin terörizm ve örgütlü suçla mücadeledeki kararlı duruşuna ve bu alanda uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapmıştır." ifadesi kullanıldı.