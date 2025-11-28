Büyükelçi Bozay, Akdeniz İçin Birlik Forumu'nda Bölgesel İşbirliğini Destekledi

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Barselona'daki Akdeniz için Birlik 10. Bölgesel Forumu'na katılarak, Akdeniz'i ilgilendiren güncel gelişmelere ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlara vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, 27-28 Kasım 2025 tarihlerinde Barselona'da düzenlenen Akdeniz için Birlik 10. Bölgesel Forumu'na katıldı. Büyükelçi Bozay konuşmasında, Akdeniz'i ilgilendiren güncel gelişmelere ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlara vurgu yaptı" denildi.