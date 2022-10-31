Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de: Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçiliği'ne Resmen Atandı

Dışişleri Bakanlığı’nın daha önce görevlendirmelerini yaptığı bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Lefkoşa Büyükelçiliği’ne eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun ataması da resmileşti.

Dışişleri Bakanlığı'nın daha önce görevlendirmelerini yaptığı bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Lefkoşa Büyükelçiliği'ne eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun ataması da resmileşti.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile beş dış temsilcilikteki büyükelçiler merkeze alındı ve yerlerine yenileri atandı.

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Basçeri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ve Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı Sakar, merkeze alındı.

Nurdan Bayraktar Golder Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Zeki Levent Gümrükçü Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi, Metin Feyzioğlu Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi, Güven Begeç Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi ve Sabri Tunç Angılı Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi olarak atandı.

Güven Begeç'in Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanması, Dışişleri Bakanlığı'nın tebliğ ettiği listede bulunmuyordu.

Avrupa Birliği Başkanlığı'nda açık bulunan üç görev ataması da yapıldı. Buna göre; Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Elif Kurşunlu, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcılığı'na Serdar Öztürk ve Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Murat Şen atandı.