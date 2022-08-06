Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla 7 ülkenin büyükelçisi merkeze çekildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kongo, Filipinler, Kore, Madagaskar, Sudan, Namibya ve Kenya büyükelçileri merkeze çekilirken, yerlerine yeni isimler atandı. Kongo, Filipinler, Kore, Madagaskar, Sudan, Namibya ve Kenya Büyükelçileri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 BÜYÜKELÇİ MERKEZE ALINDI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Munis Dirik,

Filipinler Cumhuriyeti Büyükelçisi Artemiz Sümer,

Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin,

Madagaskar Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı,

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi İrfan Neziroğlu,

Namibya Cumhuriyeti Büyükelçisi Berin Makbule Tulun,

Kenya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu merkeze alındı. ATANAN YENİ İSİMLER

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüsnü Murat Ülkü,

Filipinler Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Evren Akyol,

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Murat Tamer,

Madagaskar Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İshak Ebrar Çubukçu,

Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çobanoğlu,

Namibya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Feral Çekerek Oruçkaptan

Kenya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Subutay Yüksel atandı. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. İhlas Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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