Büyükelçi Akçapar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi'ndeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Akçapar, oylama sürecinin her yıl daha da zorlaştığını vurguladı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Akçapar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde "soykırımın fotoğrafı" olarak tanımladığı Ali Jadallah'ın çektiği "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Akçapar, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" isimli fotoğrafı seçti.

Akçapar, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi Vatanımız" fotoğrafını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğrafına oy verdi.

"Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" isimli karesini tercih eden Akçapar, "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" isimli fotoğrafını seçti.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Akçapar, oylamada karar vermenin her yıl daha da zorlaştığını söyledi.

Akçapar, "Her şeyden önce bu kısa listeyi hazırlayan arkadaşları tebrik ediyorum. Birbirinden güzel fotoğraflar seçmişler. Karar vermek o kadar zor ki. Ancak sonuçta 'birisini seçmek gerekiyor' diyerek son kararımı verdim. Bu çok başarılı bir egzersiz. Her yıl tekrarladığı için AA'ya tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışan herkesi kutluyorum ve kazananları da şimdiden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
