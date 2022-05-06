Büyükçekmece ve Gelsenkirchen çevre konusunda ortak projeler üretecek

Büyükçekmece'nin Almanya'daki kardeş şehri Gelsenkirchen'de bir araya gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Gelsenkirchen Belediye Başkanı Karin Welge, çevre konusunda ortak projelere imza atacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gelsenkirchen'de 2 gün sürecek olan 'Kardeş Şehir Belediye Başkanları' buluşmasına katıldı. Toplantılarda Büyükçekmece- Gelsenkirchen Kardeş Şehir Dostluğunu Geliştirme Derneği Başkanı Rüdiger Von Schoenfeldt, Schalke 04 Kulubü Onursal Başkanı Gerhard Rehberg de yer aldı.

"DÜNYANIN ÖNCELİKLİ KONUSU ÇEVRE OLMALI"

Büyükçekmece- Gelsenkirchen Kardeş Şehir Dostluğunu Geliştirme Derneği üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantılarda her iki ülkenin genç jenerasyonlarının karşılıklı olarak buluşmaları, çevre ve iklim değişikliği alanında yapılacak ortak çalışmaların yanı sıra çevre konusunda ortak projelere imza atılması kararlaştırıldı.

Toplantıda söz alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tüm dünyanın öncelikli konusunun çevre olması gerektiğine dikkat çekerek Büyükçekmece Belediyesi'nin 2022 yılını Ekoloji Yılı ilan ettiğini açıkladı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2022 yılını Ekoloji Yılı ilan etmesinin çok değerli olduğunu belirten katılımcılar bu konuda Büyükçekmece Belediyesi'nin desteklenmesi gerektiği yönünde karar aldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel