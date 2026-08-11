Büyükçekmece ve Esenyurt'ta Meteor Yağmuru Görüntülendi
Büyükçekmece ve Esenyurt'ta gece saatlerinde gözlemlenen meteor yağmuru, araç ve cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Büyükçekmece ve Esenyurt'ta gece saatlerinde gözlemlenen meteor yağmuru, araç ve cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
Gece gökyüzünde görülen meteorlar, atmosfere girerken parlak mavi-yeşil renkte uzun izler bıraktı.
Meteorlar, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Ayrıca, meteor yağmuru seyir halindeki araçların kamerasınca da kaydedildi.
Kaynak: AA