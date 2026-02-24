Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önce seyir halindeki otomobile çarptı, ardından devrildi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu kazada yaralanan kimse olmadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece-Hadımköy mevkii Çatalca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HK 3761 plakalı hafriyat kamyonu önce 34 HPD 486 plakalı otomobile çarptı, ardından devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı