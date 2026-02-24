Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu bir otomobile çarparak devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece-Hadımköy mevkii Çatalca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HK 3761 plakalı hafriyat kamyonu önce 34 HPD 486 plakalı otomobile çarptı, ardından devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi.