Haberler

Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 426 kilo katkı maddesi ve 3 milyon pregabalin etken maddeli hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı, birisi tutuklandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de imalathane ve bir araca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 426 kilo 950 gram katkı maddesi, 5 hap üretiminde kullanılan makine ile 3 milyon 70 bin pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakılırken, 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de operasyon düzenlendi. 15 Nisan Çarşamba günü bir imalathaneye ve bir araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İmalathane ve araçta yapılan aramalarda; 426 kilo 950 gram katkı maddesi, 1 milyon doluma hazır boş kapsül, 50 bin doluma hazır boş plastik kutu, 5 hap üretiminde kullanılan makine ile 3 milyon 70 bin pregabalin etken maddeli sentetik ecza hap ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak

Saldırılar sonrası bakanlıktan yeni adım: Aileler de sorumlu olacak
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan talimat verdi! Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı

Asker bile engel olamadı! Anne "Katilsiniz" diye feryat edip fenalaştı
Trump konuşma metnini hazırlayan kişiye patladı: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?

Konuşma metnini okurken deliye döndü: Bunu kim yazdı Tanrı aşkına?
Yeni düzenleme yürürlükte! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi

Yeni düzenleme yürürlükte! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Hani silahlar sandıkta kilitliydi?
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı