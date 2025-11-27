Büyükçekmece'de Trafoda Yangın Çıktı
Ulus Mahallesi'nde bulunan trafoda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında küçük çaplı patlamalar yaşandı ve mahallede elektrik kesintisi oldu.
Büyükçekmece'de trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ulus Mahallesi'ndeki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında trafoda küçük çaplı patlamalar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Trafodaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel