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Büyükçekmece'de trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza

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Büyükçekmece'de trafikte tartışarak birbirlerine saldıran iki sürücüye 360 bin lira para cezası kesildi.

Büyükçekmece'de trafikte tartışarak birbirlerine saldıran iki sürücüye 360 bin lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri Büyükçekmece D-100 kara yolunda tartıştıktan sonra araçlarından inerek birbirine saldıran sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden araçların plakalarını tespit eden ekipler, sürücüler K.T. ve E.Y'yi gözaltına aldı.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken araçları da 60 gün trafikten men edildi.

K.T. ve E.Y, adli işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine teslim edildi.

Kaynak: AA
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