Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı kişinin aracına saldıran şüpheli yakalandı

Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı sürücünün aracını yumruklayan 28 yaşındaki Ö.K. gözaltına alındı. Emniyet, şüpheliye para cezası uyguladı ve adli işlem başlattı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde bir minibüs sürücüsünün trafikteki tartışmanın ardından servis aracının camını yumrukladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, plaka bilgisinden kimliği tespit edilen Ö.K'yi (28) gözaltına aldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulandı.

Emniyete götürülen Ö.K. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

