Haberler

Büyükçekmece'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de iki otomobil ve bir İETT otobüsünün karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İstanbul Büyükçekmece'de iki otomobil ve bir İETT otobüsünün karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde Edirne yönünde ilerleyen 34 PHJ 494 plakalı otomobil, aynı güzergahta seyreden ve durağa yanaşmakta olan İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, aynı yönde hareket halinde olan başka bir otomobile çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İETT aracına çarpan otomobildeki üç kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti kısa bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından bölgede trafik normale döndü.

Kaynak: AA
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı

Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koca ülke karıştı! Arda Güler'e ulaşmak için görevlilere saldırdılar

Koca ülke karıştı! Arda Güler için görevlilere saldırdılar
Romelu Lukaku'dan Kadıköy atmosferi için özel itiraf

Maç biter bitmez söylediğine beğeni yağıyor: Kariyerimde gördüğüm...
İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti

İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti
Maç sonuna damga vuran görüntü! Uzun uzun konuştular

Maçın sonuna damga vuran görüntü
Şampiyonlar Ligi'nde ilginç gece! Tüm maçlar berabere bitti

Şampiyonlar Ligi'nde ilginç gece! Tüm maçlar aynı sonuçla bitti
Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı

Cemal Enginyurt’un oğlunun milyonluk para trafiği ortaya çıktı
Galatasaray'da Torreira depremi

Galatasaray'da Torreira depremi