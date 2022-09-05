Büyükçekmece'de tırın bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı Güncel Haberler Büyükçekmece'de tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Büyükçekmece'de tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Tem Otoyolu Kamiloba mevkisinde Edirne istikametinde seyreden tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik tek şeritten sağlandı. Tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Taha Erham Keleş Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne Güncel Haberler

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