Büyükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Manavın Şemsiyelerini Uçurdu

Emir EFE BENLİOĞLU / İSTANBUL, -BÜYÜKÇEKMECE'de şiddetli rüzgar nedeniyle manavın şemsiyeleri uçtu. Şemsiyelerden birinin müşterinin üzerine düştüğü olayda yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olması beklenen şiddetli poyraza karşı günler öncesinden uyarı yaptı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar, Büyükçekmece'de bir manavın şemsiyelerini uçurdu. Şemsiyelerden biri, tezgahta ürün seçen müşterinin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, şemsiyelerin uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'ŞEMSİYELERİN ÜSTÜNE ÇIKSAK BİZİ DE UÇURURDU'

Manav Ayhan Kirman, "Bugün başımıza bir felaket geldi diyebiliriz. Her şey bir anda oldu. Malzemeleri yerleştirirken bir anda hortum çıktı. Hortumla beraber şemsiyeler aldı başını gitti. Burada müşterimizin üstüne düştü. Çok korktuk ama Allah korudu, bir şey olmadı. Şemsiyeler 5 senedir burada, ilk defa böyle bir şey yaşadık. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki, şemsiyelerin üstüne çıksak bizi de uçururdu. AKOM uyarmıştı ama bu kadarını beklemiyorduk. Altlarını betonla doldurmamıza rağmen uçtular" dedi.