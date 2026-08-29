Haberler

D-100'de Servis Otobüsü Devrildi: 18 Yaralı

D-100'de Servis Otobüsü Devrildi: 18 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 18 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

BÜYÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu'nda havalimanı personelini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 526 plakalı servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otobüs, devrildikten sonra yan yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi

Milyonları ilgilendiriyordu! Emeklilikte yeni dönem çıkmaza girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Tolga Akış tutuklandı! Manifest kızlarıyla ilgili iddiayı doğruladı
İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin
Rusya, Kiev'deki kritik tesisi vurdu! Gökyüzünden ateş yağdı

Başkentteki kritik tesisi havaya uçurdular
Bu nasıl bir rezillik! Tesettürlü genç kızdan infial yaratan paylaşım

Bu nasıl bir utanmazlık! Videoyu izleyenler emniyeti etiketledi

Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş

Galatasaray'ın iki rakibi karşılaştı! PSG'den inanılmaz geri dönüş

Fed Başkanı Warsh'ın açıklamasından sonra altın tepetaklak oldu

ABD'den gelen açıklama, altını tepetaklak etti