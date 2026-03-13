Haberler

Büyükçekmece'de sahte içki operasyonu

Büyükçekmece'de sahte içki operasyonu
Güncelleme:
Büyükçekmece'de sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan bir kişinin ifadesiyle yapılan operasyonda, alkol temin eden 77 yaşındaki şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde yaklaşık 100 litre etil alkol ve sahte içki şişeleri ele geçirildi.

Büyükçekmece'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin ifadesi üzerine yapılan çalışmada, alkolü temin ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 100 litre etil alkol ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Büyükçekmece'de Mimarsinan Devlet Hastanesi'ne başvuran Kazım B. (55) sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle bilinci kapalı şekilde tedavi altına alındı. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Kazım B.'nin sahte içkiyi Mehmet A.'dan (77) temin ettiği belirlendi. Şüpheli Mehmet A.'nın adresi ile aracında yapılan aramada 16 adet 5 litrelik plastik bidon içinde 80 litre, pet şişeler içinde 14 litre olmak üzere etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı maddeler, 22 adet farklı marka ve ebatta dolu sahte içki şişesi, 34 adet boş alkol şişesi ile kurusıkı tabanca ve tabancaya ait şarjöre basılı 1 fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli işlemleri yapılmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
