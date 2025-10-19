Büyükçekmece'de Minibüs Devrildi, 2 Yaralı
Tekirdağ-Beylikdüzü arasında yolcu taşırken devrilen minibüste 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Büyükçekmece'de minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ- Beylikdüzü arasında yolcu taşıyan, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 ERS 749 plakalı minibüs, D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak yan yola geçti. Aydınlatma direğine çarparak devrilen minibüs, park halindeki otomobile çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel