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Büyükçekmece'de Toprak Kayması: Ekipler Seferber Oldu

Büyükçekmece'de Toprak Kayması: Ekipler Seferber Oldu
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Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde yol kenarındaki yeşillik alanda meydana gelen toprak kaymasının ardından bölgeye sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridiyle kapatılan olay yerinde, toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi için arama kurtarma çalışmaları, eğitimli köpekler ve iş makineleriyle sürdürülüyor.

Büyükçekmece'de yol kenarındaki yeşillik alanda meydana gelen toprak kaymasına ekipler müdahale ediyor.

Mimarsinan Mahallesi'nde yol kenarındaki yeşillik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekipler, eğitimli arama köpekleri ve iş makineleriyle bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi

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