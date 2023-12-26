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Büyükçekmece'de kuyumcu soygunu: 2 dakikada 12 milyon lira değerinde altın çalındı

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Büyükçekmece'de bir kuyumcudan 2 dakikada yaklaşık 12 milyon lira değerinde altın çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece'de girdikleri kuyumcudan 2 dakikada yaklaşık 12 milyon lira değerinde altın çaldıkları belirtilen şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Büyükçekmece'de kuyumcu soygunu: 2 dakikada 12 milyon lira değerinde altın çalındı

2 DAKİKADA 12 MİLYON LİRALIK ALTIN ÇALDILAR

Mimaroba Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 22 Aralık'ta gece saatlerinde gelen maskeli 4 şüpheli, daha önce yedeklendiği düşünülen kumandayla kepenkleri açarak iş yerine girdi. Burada yaklaşık 2 dakikada içerideki yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altını çaldığı belirtilen şüpheliler, otomobille kaçtı.

Büyükçekmece'de kuyumcu soygunu: 2 dakikada 12 milyon lira değerinde altın çalındı

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anı da iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntüde iş yerine giren şüphelilerin altınları çalıp kaçtığı anlar yer aldı.

Büyükçekmece'de kuyumcu soygunu: 2 dakikada 12 milyon lira değerinde altın çalındı

Kaynak: AA / Güncel

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