Büyükçekmece'de kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu; çarpışma kamerada
Büyükçekmece'de, kırmızı ışıkta durmayan hafif ticari araç, yeşil ışıkta ilerleyen otomobile çarptı. Kaza anı başka bir sürücünün kamerasıyla kaydedildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı hafif ticari araç, karşı yönde yeşil ışıkta ilerleyen otomobile çarptı. Kaza anı başka bir sürücünün araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, saat 15.40 sıralarında Celaliye Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı hafif ticari araç, bu sırada karşı yönde yeşil ışığın yanmasının ardından ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya karışan araçlar savruldu.

KAZA KAMERADA

Kaza anı başka bir sürücünün araç içi kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücüsünün kırmızı ışıkta durmadığı hafif ticari aracın, karşı yönden gelen otomobille çarpıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
