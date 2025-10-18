Haberler

Büyükçekmece'de İETT Otobüsü Kazası Güvenlik Kamerasında

Büyükçekmece'de İETT Otobüsü Kazası Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden İETT otobüsü yoldan çıktı. Kazada yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıktı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D-100 Karayolu Güzelce mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoförünün kontrolünü kaybettiği otobüs, kayarak yoldan çıktı ve arka kısmı yan yola doğru savruldu. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. O anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otobüsün ana yol ile yan yol ayrımına geldiği sırada kayarak istikametini kaybettiği görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
Konya'da 5 gollü muhteşem düello

Süper Lig'i çok özlemişiz! 5 gollü muhteşem düello
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Anadolu Efes'te yıldız oyuncu Georgios Papagiannis sezonu kapattı

Sahadan gözyaşlarıyla ayrılan yıldız isim sezonu kapattı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.