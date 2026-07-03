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Büyükçekmece'de horoz dövüşü operasyonunda 110 kişiye 1 milyon 276 bin 440 lira ceza

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Büyükçekmece'de Hayvanları Koruma Derneği adı altında horoz dövüşü düzenleyen 4 kişi gözaltına alındı, 110 kişiye toplam 1 milyon 276 bin 440 lira para cezası kesildi. Operasyonda 35 Hint horozu ve 231 bin lira nakit ele geçirildi.

Büyükçekmece'de Hayvanları Koruma Derneği adı altında horoz dövüşü düzenlediği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı, 110 kişiye 1 milyon 276 bin 440 lira ceza kesildi.

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde Hayvanları Koruma Derneği adı altında horoz dövüşü yaptırılarak kumar oynatıldığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, 27 Haziran'da adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, horoz dövüşü yaptırdığı belirlenen R.T. (51), Ş.O. (60), M.S. (61) ve H.A. (34) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 6 ödül kupası ve 231 bin lira nakit para ile 35 Hint horozu ele geçirildi. Hint horozları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Hayvan dövüştürerek kumar oynadığı belirlenen 110 kişiye toplam 1 milyon 276 bin 440 lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler, kumar oynatmak ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından yürütülen işlemlerin ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
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